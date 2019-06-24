اندلاع حرائق عدة في "غلاف غزة"

اندلعت مساء اليوم الاثنين، حرائق عدة في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات وطائرات حارقة أطلقتها وحدة برق الجهادية من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن 8 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، منها حريق في مزرعة أفوكادو في المجلس الإقليمي سدوت نيغف، وحريق إلى الجنوب الشرقي موقع ناحل عوز.

وكانت وحدة برق الجهادية حذرت المستوطنين وجنود الاحتلال من تحويل "غلاف غزة" إلى كتلة من اللهب لتهرب نتنياهو من تنفيذ تفاهمات التهدئة وكسر الحصار.

يُشار إلى أن وحدة برق الجهادية مختصة في إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، والتي أدت لحرق آلاف الدونمات الزراعية رداً على سياسة "إسرائيل" تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وظهرت وحدة برق الجهادية خلال انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار منذ عام 2018 رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين العزل في مظاهرات ومسيرات سلمية للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن القطاع، والتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.