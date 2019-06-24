"رواسي" ينظم مؤتمراً صحفياً رفضاً لورشة البحرين

شارك عدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بعنوان (مؤسسات ثقافية ومجتمعية ضد مؤتمر البحرين)

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها مؤسسة رواسي فلسطين ووزارة الثقافة بمشاركة مؤسسات ثقافية ومجتمعية، بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها "مؤسسات ثقافية ومجتمعية ضد مؤتمر البحرين"، و"الكيان الصهيوني سرطان في قلب الأمة يجب استئصاله".

وقال مدير عام مؤسسة "رواسي"، أ.فايز الحسني، في كلمة له خلال الوقفة: "نجتمع اليوم ضد مؤتمر البحرين، ضد هذه المؤامرة على القضية الفلسطينية، الهادفة لإنهائها ضمن ما يسمى بصفقة القرن، والتي صيغت بأياد صهيونية وأمريكية"

وأضاف: "نرفض رفضاً قاطعاً تنفيذ أول فصول صفقة القرن، في البحرين، على أرض عربية وبأياد عربية ونؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله ومقاومته وتقديم التضحيات في سبيل تحقيق حقوقه المشروعة".

وطالب الحسني، الفصائل الفلسطينية بضرورة "إنهاء الانقسام السياسي، ووحدة الصف من أجل مواجهة المؤامرات المحدقة بالقضية".

كما وأعلن الحسني، "إطلاق ميثاق ثقافي يضمن استدامة وتعزيز العمل الثقافي المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال سلسلة فعاليات متنوعة مناهضة لصفقة القرن وكل أشكال التطبيع".

بدوره، قال وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية، د. أنور البرعاوي، في كلمة له:" اليوم كل القوى تتحد لتعلن رفضها لكل المؤامرات ضد القضية، وفعاليات التطبيع في العالم العربي".

وجدد تأكيد وزارته على رفضها لـ"كافة أشكال التطبيع"، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع "جميع مؤسسات المجتمع المدني لغرس ثقافة المقاومة لأبناء الوطن والأمة".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، أ. يسري درويش، في كلمة على خلال مشاركته بالوقفة: "مؤتمر المنامة خيانة تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وفي هذا المؤتمر سيدفع العرب المال من أجل استمرار وجود إسرائيل، والقضاء على القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "المؤسسات الثقافية الفلسطينية ستبقى فاعلة باتجاه تعزيز الأدب والفن والمسرح، في مواجهة مؤتمر المنامة وصفقة القرن".



















