غزة: الهيئة الوطنية تعلن عن سلسلة من الفعاليات الرافضة لـ مؤتمر المنامة

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الاثنين، سلسلة من الفعاليات الوطنية خلال الأسبوع الحالي رفضاً لصفقة القرن ومؤتمر المنامة.

ودعت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إلى الإضراب الشامل غداً الثلاثاء (25/6) في كافة أنحاء قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في الساعة الـ 6:30 مساء في قاعة رشاد الشوا غرب غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن المسيرة المركزية ستنطلق من أمام الباب الغربي للوكالة وصولاً إلى مبنى الأمم المتحدة والمسيرات المتزامنة معها في محافظتي رفح وخان يونس يوم الأربعاء 26/6 الساعة 11 صباحاً، إضافة لتنظيم المؤتمر الشعبي في مخيم ملكة يوم الأربعاء 26/6 الساعة الخامسة.

كما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، جماهير شعبنا في الداخل والخارج وكل الساحات، إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظم رفضاً لصفقة القرن ومؤتمر البحرين "المشبوه"، لتشكيل أكبر حالة رفض شعبي وجماهيري.

وأدنت الهيئة، موقف الدول العربية التي قررت المشاركة بهذا المؤتمر سيء الصيت، وندعوهم لاحترام القرار الفلسطيني الموحد برفض عقد هذا المؤتمر لما يترتب عليه من التفاف على حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني.