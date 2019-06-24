وحدة برق تحذر المستوطنين وجنود الاحتلال: سنجعل "غلاف غزة" كتلة من لهب

حذرت وحدة برق الجهادية مساء اليوم الاثنين، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في "غلاف غزة" من البقاء في المواقع العسكرية أو المستوطنات القريبة من قطاع غزة، مطالبة الجميع بالمغادرة فوراً قبل فوات الأوان.

وأكدت وحدة برق الجهادية في بيان وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الوحدة ستجعل من غلاف غزة كتلة من لهب رداً على استمرار حكومة نتنياهو بالتهرب عن رفع الحصار عن القطاع.

يُشار إلى أن وحدة برق الجهادية مختصة في إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، والتي أدت لحرق آلاف الدونمات الزراعية رداً على سياسة "إسرائيل" تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وظهرت وحدة برق الجهادية خلال انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار منذ عام 2018 رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين العزل في مظاهرات ومسيرات سلمية للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن القطاع، والتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.