إيران: هذا شرطنا لتجاوز "الاتفاق النووي"

قال مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين: "إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضا".

وتمثل التصريحات بادرة حسن نية، فإيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأن من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

وكتب آشنا على تويتر يقول "العرض الأمريكي بإجراء مفاوضات دون شروط مسبقة غير مقبول في ظل استمرار العقوبات والتهديدات. إذا أرادوا شيئا يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها".