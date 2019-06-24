ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، يومي 29 و30 من حزيران/يونيو الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدثة باسم القصر الرئاسي، جو مين-جونج، قولها اليوم الاثنين في بيان صحفي، إن ترامب سيعقد لقاء القمة مع الرئيس مون جيه-إن، يوم الأحد المقبل الموافق 30 من حزيران/يونيو.

وسيكون لقاء القمة المرتقب هو الثامن منذ تنصيب الرئيس مون، ويأتي بعد 80 يوما من لقاء القمة الأخير بين البلدين، والذي انعقد بواشنطن في نيسان/إبريل الماضي.

وقالت المتحدثة إن زيارة ترامب تأتي تلبية لدعوة مون التي وجهها له أثناء قمتهما الأخيرة في نيسان/أبريل الماضي.