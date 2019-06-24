مجدلاني يأمر موظفي رام الله مغادرة الوزارة وحمد يرد على تعرضهم للتهديد

رَدَ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة د. غازي حمد، على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، حول تعرض موظفي الوزارة في قطاع غزة إلى ضغوط وتهديدات.

وأوضح حمد في تصريح صحفي وصل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن حديث الوزير مجدلاني كلام عار عن الصحة تماماً ولا يوجد ما يثبت ذلك"، قائلاً:"أتحدى الوزير مجدلاني أن يأتي بدليل واحد على صحة ما يقول".

وأكد د. حمد، أن جميع موظفي الوزارة في قطاع غزة يعاملون معاملة واحدة تقوم على الاحترام وحفظ حقوقهم وممارسة عملهم دون أي ضغط أو تهديد، ما يشهد على ذلك هو دوام عملهم في الوزارة طوال سنوات وفي جميع التخصصات دون ابلاغ عن أي شكوى ".

وأشار حمد إلى أن الوزير مجدلاني استغل هذا الادعاء كي يطلب من 91 من موظفي الوزارة مغادرة أماكن عملهم الأسبوع الماضي دون أي مبرر ودون سابق إنذار، وأن عدداً من هؤلاء الموظفين يعملون في مناطق خدماتية مهمة مثل الفقراء ورعاية ذوي الإعاقة ومراكز التدريب المهني والبحث الاجتماعي , مما يعني أن الوزير يعمل على تقويض العمل الاجتماعي والخدماتي والانساني في قطاع غزة".

وتابع حمد:"الوزير مجدلاني ما فتيء منذ تسلمه الوزارة في مهاجمة قطاع غزة ومهاجمة الوزارة رغم اننا كنا نبحث عن مساحة للتوافق والعمل المشترك والتعاون فيما يخدم المصالحة العامة, خاصة وأن هذه الوزارة هي وزارة تقوم على خدمة الفئات الضعيفة والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة"، معرباً عن أسفه أن الوزير قابل كل ذلك بموقف سلبي ورفض أي شكل من أشكال التعاون وقام بالطلب من الموظفين الجلوس في بيوتهم وعدم ممارسة أعمالهم.

وذكر حمد، أن العلاقة بين وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة قبل قدوم الوزير مجدلاني كانت جيدة وتتسم بالتعاون والتنسيق خاصة في الجوانب الفنية والادارية وقاعدة البيانات وتقديم المشاريع للجهات المستحقة.