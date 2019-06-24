الاحتلال يشرع ببناء جدار لحماية مستوطنين مغلف غزة من نيران القناصة الفلسطينيين

بدأت وحدة الهندسة في القيادة الجنوبية في الجيش "الإسرائيلي" بالتعاون مع المجلس الاستيطاني "شاعر هنيقف" امس الاحد ببناء جدار أمني آخر موازي لطريق 34 بهدف حماية الطريق واخفاء السيارات المارة عن اعين المسلحين الفلسطينيين.

وقالت مصادر عسكرية وفقا لموقع مفزاك بأن بناء الجدار الامني جاء بناءه كعبرة من استخلاص العبر من الاحداث الماضية ولحماية مستوطني مغلف غزة من نيران القناصة .

يشار الى انه خلال شهر مايو الماضي خلال المواجهة الاخيرة اطلق مسلحين فلسطينيين صاروخ مضاد للدروع نحو سيارة المستوطن موشيه فيدر الذي كان يقف بسيارته بين كيبوتس يد موردخاي وشاعر هنيقف وقتل حينها جراء اصابته بشظايا القذيفة .