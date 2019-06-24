اتحاد لجان الرعاية الصحية يستقبل وفدا من وزارة الصحة في غزة

استقبل اتحاد لجان الرعاية الصحية في مقره في غزة وفدا من وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن وذلك لبحث التعاون المشترك والاطلاع على انشطة الاتحاد وانجازاته في خدمة المرضى والمواطنين .

وضم وفد وزارة الصحة الذي تراسه وكيل الوزارة المساعد د. مدحت محيسن كلا من م. هاني الوحيدي (مدير النظم والمعلومات )، وأ.اياد سالم , ود. وليد صباح (مدير عام التنسيق مع المؤسسات الغير حكومية) واعلاميين من الوزارة.

وكان في استقبال الوفد كلا من رئيس مجلس ادارة الاتحاد د. رائد صباح وعدد من المسؤولين في الاتحاد من بنيهم د.سعيد جودة ود. تيسير الددح و د.خالد دحلان .

واطلع الوفد الحكومي على اليات العمل في مؤسسة اتحاد لجان الرعاية الصحية واستمع الى شرح واف من رئيس الاتحاد د. رائد صباح حول ابرز الانجازات التي حققها الاتحاد لخدمة جمهور المرضى كما استعرض ابرز المشاكل والمعيقات مشيدا بحجم التعاون الوثيق بين المؤسسة والوزارة بما يضمن تنسيق وتكامل الجهود تعتبر هي المظلة الحقيقية للعمل الصحي في دولتنا.

واستعرض د. تيسير الددح طبيعة عمل العيادات والتخصصات والبرامج منها برنامج كبار السن وبرنامج رعاية الحوامل واشياء اخرى تتعلق بالعمل الميداني بمسيرات العودة.

من جانبه اشار د. سعيد جوده الى عمل الاتحاد مع الجمهور من حيث التعامل مع الاصابات بمختلف انواعها وتحدث عن حالات كثيره على راسها الشلل الدماغي وما يتم تقديمه من خدمات عبر الزيارات الميدانية وكذلك دور الاتحاد في فرص العمل .

من جانبه شكر الوكيل المساعد د. مدحت محيسن الاتحاد على جهوده الكبيرة في خدمة ورعاية المرضى الجهد المبذول مشددا على ان الزيارة تأتي في اطار سياسة التشبيك التي تعتمدها الوزارة مع المؤسسات الاهلية العاملة في المجال الطبي

واكد د. محيسن على اهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الطبية العاملة في القطاع الاهلي في فلسطين موضحا ان الوزارة لن تالو جهدا في تقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات للارتقاء بدورها وتحقيق التكامل المطلوب .

وقدم وكيل الوزارة درع لاتحاد لجان الرعاية الصحية تسلمه د. صباح وذلك تعبيرا عن تقدير الوزارة لهذا الصرح الصحي الفلسطيني لكونه من المؤسسات الاولى التي تعمل في مجال تقديم العون لأهلنا وشعبنا الفلسطيني .

وقام الدكتور بتقديم هدية متواضعة للاخ الدكتور مدحت محيسن تقديرا لجهوده في تعزيز در المؤسسات الاهلية العاملة في المجال الصحي وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة في اقسام الاتحاد للاطلاع على سير العمل في تقديم الخدمات للمرضى والمراجعين .