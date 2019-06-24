الاحتلال يتراجع عن تقليص مساحة الصيد في بحر غزة

تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، عن قراره بتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطلاق بالونات من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأكد نقيب الصيادين نزار عياش، في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه تم إبلاغهم بتراجع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عن قرار تقليص مساحة الصيد فجر اليوم، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا في ساعات المساء الأولى بتقليص مساحة الصيد من وتفاجئوا بإلغاء القرار.

وأشار عياش، إلى أن مساحة الصيد في بحر قطاع غزة تبقى كما هي سابقًا 10 أميال.

وكان موقع حدشوت 24 العبري، ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتنسيق مع منسق أعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 10 - 6 أميال بسبب إطلاق البالونات.

وزعم الاعلام العبري، أن 6 حرائق اندلعت أمس الأحد في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات التي أطلقت من قطاع غزة، وفق موقع مفزاك لايف العبري

وأشار الموقع العبري بأن طواقم الاطفاء تمكنت من اخماد النيران المشتعلة في الأحراش الزراعية، مؤكدة أن النيران أدت لحرق عشرات الدونمات الزراعية ما تسبب بخسائر مادية للمزارعين الإسرائيليين.

يُشار إلى أن الفلسطينيين يطلقون البالونات والطائرات الورقية تجاه المستوطنات "الإسرائيلية" المحاذية لقطاع غزة رداً على تهرب حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" من تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة ومنها كسر الحصار عن القطاع.