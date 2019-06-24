عمان ترشح سفيرا جديدا في الدوحة بعد سحبه قبل عامين

قالت مصادر أردنية مطلعة إن المملكة رشحت سفيرًا جديدًا لها في قطر، لأول مرة منذ عامين، وفق موقع “هلا أخبار” التابع للجيش الأردني.

وخفضت عمان مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، قبل نحو عامين، إبان الأزمة الخليجية العام 2017.

وقالت المصادر، وفق الموقع ذاته (لم يكشف عنها): إن التمثيل الدبلوماسي للمملكة في دولة قطر “سيعود إلى مستوى سفير”.

وأشارت المصادر إلى أن “قرار عودة السفير سيكون قريبا وفي غضون فترة قصيرة (لم تحددها)، ومن المتوقع أن يُعلن عنه حال الانتهاء من الترتيبات الرسمية بين البلدين، بخاصة أن تسريبات تفيد بقبول الجانب القطري بالاسم المرشح”.

ورجّحت أن يتم تعيين أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للأردن في الدوحة.

وتحفظت المصادر بشأن ما إذا كانت الدوحة أرسلت مرشحًا لتولي منصب سفيرها بعمان، بعد مغادرة السفير السابق على خلفية الأزمة، وفق الموقع نفسه.

بينما ألمحت مصادر أخرى أن “إشارات وصلت الأردن برغبة قطر بتسمية سفير ذي وزن، يقابل الخطوة الأردنية”.

فيما لم تصدر السلطات القطرية أي تعليق حول صحة المعلومات وحقيقة الخطوة الأردنية.

وفي يونيو/حزيران 2017، قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة”، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة “الجزيرة” في عمّان.

ومنذ نحو عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.