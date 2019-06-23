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إيتو ينصح صلاح بالانتقال إلى برشلونة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:00 - 23 يونيو 2019
ايتو ايتو
بنك فلسطين
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نصح صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، بالانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقال إيتو في تصريحات ابرزتها شبكة بي بي سي البريطانية "برشلونة سيكون خطوة أفضل لصلاح من ريال مدريد".

وأضاف "لقد منحني ريال مدريد فرصة الخروج من قارة أفريقيا، ولكني فضلت برشلونة، لأنني أعلم أسلوب لعبه، وأراه سيكون مناسبا أكثر لمحمد صلاح".

وتابع إيتو "إذا سنحت لصلاح فرصة اللعب في الدوري الإسباني، الأفضل في العالم، يجب أن يوقع لنادي برشلونة".

واختتم إيتو "(مو) لديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون من أفضل لاعبي العالم".

وتدرج إيتو في صفوف شباب ريال مدريد ولعب عددا قليلا جدا من المباريات مع الفريق الأول، ثم أعير إلى مايوركا، قبل أن يلمع اسمه بقميص برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2009.

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