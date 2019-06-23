الاحتلال يقلّص مساحة الصيد في بحر غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد ، تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة، بحجة إطلاق بالونات من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وذكر موقع حدشوت 24 العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتنسيق مع منسق أعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 10 - 6 أميال بسبب إطلاق البالونات الحارقة.

وأكد نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش في تصريحات صحفية، إن الارتباط الإسرائيلي: لم يبلغ الجهات الفلسطينية حتى اللحظة بقرار تقليص مساحة الصيد في بحر غزة.

وزعم الاعلام العبري، أن 6 حرائق اندلعت اليوم الأحد في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.