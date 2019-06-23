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وصول وفود دبلوماسية و طبية لقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:36 - 23 يونيو 2019
معبر ايرز معبر ايرز
بنك فلسطين
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أفاد المكتب الإعلامي للمعابر في غزة ، يوم الأحد، بوصول وفود دبلوماسية وأطباء إلى القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز".
ووفق المكتب الإعلامي، فقد وصل غزة، جون كيف بوتن مديرة مكتب "اليونيسيف " في فلسطين، ونيل توبن مدير مكتب حقوق الإنسان في غزة، وجيرلاد روكن شاب مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين.
كما دخل القطاع عبر "ايرز"، 14 طبيبا من جنسيات مختلفة، وذلك بغرض إجراء عمليات جراحية في مستشفيات وزارة الصحة في غزة.
وفي سياقٍ متصل، أكد المكتب الإعلامي، أن مغادرة 14 طالبة من مدارس وكالة الغوث في غزة لاستلام جوائزهن من مكتب الاونروا في القدس ، بمناسبة فوزهن بمسابقة كتابة المسرح باللغة الانجليزية.

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