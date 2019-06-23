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"اسرائيل": اقتراح كوشنير لانشاء معبر بين غزة و الضفة غير مناسب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:15 - 23 يونيو 2019
جارد كوشنير كبير مستشاري ترامب جارد كوشنير كبير مستشاري ترامب
بنك فلسطين
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أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي المحسوب على حلفاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن تشاؤم تل أبيب من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية.
واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث العبري الرسمية يوم الأحد، أن مقترح جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لاستحداث ممر بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة "غير مناسب"، ما دامت "حماس" تسيطر على القطاع.
وقال: "سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة إرهابية متحالفة مع إيران، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي المستقبل المنظور".
وأفادت القناة الـ11 العبرية بأن إسرائيل قد ترفض مشاريع مقترحة في الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، مشيرة إلى أن بعض تلك المقترحات تستوجب الحصول على موافقة تل أبيب، لكن المسؤول المعني بهذا الشأن، منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء كامل أبو ركن لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه واشنطن في البحرين.

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