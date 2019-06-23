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الاحتلال يعتقل فتى و يعتدي على مسن بالخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:56 - 23 يونيو 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فتى واعتدت على مسن بالضرب، وحطمت محتويات مطعم خلال اقتحامها مركز مدينة الخليل التجاري "باب الزاوية".

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت الفتى اسعد النتشة (16 عاما)، واعتدت بالضرب المبرح على المسن سعيد صدقية (50 عاما) واصابته برضوض في كافة انحاء جسده نقل على اثرها لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، كما اقتحم جنود الاحتلال مطعم القيمري في وسط باب الزاوية وكسروا محتوياته.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وعشرات الشبان في باب الزاوية وسط الخليل، اطلقت خلالها قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز السام والمدمع وأفرغت المكان من المواطنين والمتسوقين وأغلقت بعض المحال أبوابها، واعتدت على آخرين.

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