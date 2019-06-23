بنك فلسطين يرعى مشاركة أكاديمية في بطولة  "ايستر" في فرنسا

قدم بنك فلسطين رعايته لمشاركة فريق أشبال أكاديمية مؤسسة شباب البيرة الكروية في بطولة " ايستر" التي يتم تنظيمها في مدينة مارسيليا الفرنسية سنوياً. حيث يتنافس في البطولة فريق الأكاديمية من فئة مواليد 2006 مع مجموعة من الفرق الدولية، والتي ضمت 32 فريقاً من أوروبا وأفريقيا.

وتمكن فريق الأشبال لكرة القدم في أكاديمية شباب البيرة من تحقيق المركز الخامس في البطولة الدولية "ايستر"، حيث تواجد فريق أشبال المؤسسة ضمن المجموعة الأولى التي ضمت ستة فرق، واستطاع الفريق التأهل للأدوار النهائية بعد خوضه عدداً من المباريات التي فاز بجزء منها وخسر وتعادل بالجزء الآخر. مقدماً مشاركة رائعة وروحاً رياضية عالية خلال مبارياته مع الفرق المشاركة من الدول الأخرى.

يذكر بأن أكاديمية مؤسسة شباب البيرة الكروية تستهل موسمها السادس، رافعة شعار "الاحتراف منذ الصغر"، حيث سبق وأن خرجت مئات اللاعبين الصغار وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية الرياضية، فيما تعد من أفضل الأكاديميات الكروية القادرة على خلق لاعبين مميزين لرفد الفرق العمرية للمؤسسة والمنتخبات الوطنية الفلسطينية، تحت إشراف العديد من المدربين المؤهلين على أعلى المستويات والحاصلين على شهادات تدريبية من الاتحادين الآسيوي والاوروبي للعبة.