الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني يبحثان التعاون في ضبط وتنظيم السوق

بحث قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، والمساهمة الفاعلة في حماية الاقتصاد الوطني.

وأكد الطرفان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد على الجاهزية لتطوير وتعزيز آليات التعاون والتركيز على تنمية الجهود في إطار تعزيز ثقة المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الوطني رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى الحد من إمكانية تنمية اقتصادنا.

وأشار بركات والعسيلي إلى أهمية رفع درجة التنسيق المشترك، معربان عن بالغ شكرهما وتقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم جهاز الضابطة الجمركية وطواقم الرقابة والتفتيش في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.