هذه مزاياها.. ما قصة الاقامة المميزة في السعودية؟

ما أن أطلقت الحكومة السعودية نظام الاقامة المميزة في المملكة، حتى سارع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد تحت هشتاغ #الاقامة_المميزة وعرض آرائهم التي تفاوتت بين مؤيد ومعارض للنظام الجديد.

ويعتبر نظام "الاقامة المميزة" أحد أنظمة الإقامة في السعودية، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة لعام 2030.

ويتيح النظام الجديدة نوعين من الإقامة الأولى الدائمة مقابل 800 ألف ريال سعودي (213321 دولارا) والثانية الإقامة لمدة عام قابل للتجديد مقابل 100 ألف ريال (26665 دولارا).

كما يتيح للوافدين الأجانب حرية الحركة والقدرة على امتلاك العقارات وإبرام المعاملات في المملكة خلافاً للنظام السابق الذي يشترط وجود كفيل سعودي للحصول على تأشيرة دخول وخروج من المملكة، علماً بأن أكثر من 10 ملايين وافد يعمل في النظام السابق.

ولا يشترط النظام الجديد مدة محددة للإقامة في السعودية بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى، ولا تخوله الإقامة المميزة الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

وأعلنت الحكومة السعودية اليوم الأحد (23/6/2019) أن البوابة الإلكترونية الحكومية بدأت في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك saprc.gov.sa.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تعليقات لبعض آراء النشطاء السعوديين والتي تفاوتت بين مؤيد ومعارض للنظام الجديد، حيث يرى الطرف الاول أن نظام الاقامة الجديد ثغرة أمنية كبيرة وخطيرة جداً سيتم استغلاله من جهات خارجية معادية للنظام بهدف التواجد في المملكة لإحداث الفوضى تحت غطاء الاستثمار، وخاصة الشعوب التي تعرضت للظلم من النظام السعودي كـ (سوريا – لبنان – العراق – ايران – اليمن).

فيما يرى الطرف الاخر من المؤيدين أن النظام الجديد "الاقامة المميزة"، سيشكل نقلة اقتصادية كبرى لصالح الوطن والمواطنين حيث ستجلب رؤوس الاموال والمستثمرين المبدعين، ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر الدخل وإعطاء السوق حركة ايجابية في شتى المجالات.

الناشط السعودي عبد الرحمن غرد على صفحته الخاصة في تويتر: "تعمل بعض الجهات الخارجية باستغلال النظام للحصول على الاقامة المميزة وتدعم بأموال طائلة لفئة معينة من أجلها وهي ثغرة امنية كبيرة وخطيرة جدا، يجب الحذر والتنبيه ووضع فقرة بسحبها عند وجود مثل تلك المحاذير".

فيما غرد الناشط (KSA): "#الاقامة_المميزة نتمى استثناء العرب وشعوب الامصار من الحصول على الاقامة المميزة، استضفناهم ٧٠ سنه لم يقدموا للبلد ما يذكر غير جلب تخلفهم معهم" على حد تعبيره.

أما سعيد السلمي فكتب: "يعني يدفع ٨٠٠الف ريال ويصير سعودي ويجيب عياله ويشتري بيت ويفتح شركات وعقارات ويدخل ضمن منافذ السعوديين بمبلغ زهيد مقابل يكون ثروة بداخل البلد ويهج".

بينما علق الناشط السعودي ضاوي البقمي على المعارضين للنظام الجديد بالقول: "شروط الحصول على #الاقامة_المميزة وضعت بعد جلسات واجتماعات خبراء وأهل اختصاص وأهل معرفة ودراسة فعلية وشروط خاصة ويجي شخص يكتب في عشر ثواني قرار فاشل!!!! طيب فاشل أكتب السلبيات إن وجدت وقبل الكتابة أنصح بالاطلاع على الشروط ثم الكتابة".

الناشط سعيد رجاء كتب: "#الإقامة_المميزة خطوة جريئة وستشكل نقلة اقتصادية كبرى لصالح الوطن والمواطنين حيث ستجلب رؤوس الاموال والمستثمرين المبدعين، لكن كلي امل ان لا تشمل #الإقامة_المميزة_في_السعودية عرب الشمال وبخاصة الفلسطينيين".

أما الناشط عبد المحسن السبيعي غرد بالقول: "مشروع #الاقامة_المميزة هو مشروع يهدف الى تنويع مصادر الدخل وإعطاء السوق حركة ايجابية في شتى المجالات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية، كما تمكن الإقامة المميزة صاحبها من البيع والشراء والتملك وجلب العائلة ومميزات أخرى".

طلال العتيبي ناشط سعودي كتب على صفحته الشخصية: "نظام #الاقامة_المميزة مطبق في كثير من دول العالم مثل الولايات المتحدة ومعظم دول أوربا وسيعود تطبيقها علينا بشكل إيجابي وسيعزز من التداول المالي داخل السوق المحلية".





















