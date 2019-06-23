بالفيديو.. تعرف على تاريخ الدمية الأشهر في العالم

دميةٌ ألهمت الكثير من الفتيات، يتشبهن بها وبأزيائها، ويحلمن باقتنائها منذ صدورها لأول مرة كأول دمية ثلاثية الأبعاد في مارس ١٩٥٩، هي دمية باربي الشهيرة، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.

وأضاف التقرير، أن الألمانية روث هاندلر استوحت الدمية باربي من ابنتها الصغيرة باربرا التي كانت تلعب بالدمى الورقية مع صديقتها، ويتخيلنها شخصيات حقيقية، وأطلقت عليها اسم باربي نسبة لابنتها، وخططت لإنتاج الدمية من شركة ماتيل التي يمتلكها زوجها.

وأوضح التقرير أن إطلاق أول دمية باربي كان في التاسع من مارس عام ١٩٥٩، بمعرض نيويورك للألعاب، لتحقق نجاحًا وشهرةً عالمية واسعة في عالم الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن في السنة الأولى من إنتاج باربي، وصلت مبيعات الدمية إلى ثلاثة ملايين دمية، لتحقق أرباحًا وصلت إلى ٢٧ ألفًا و٤٥٠ دولارًا أمريكيًا، مردفًا أن الدمية حتى الآن يتم إنتاجها بإصداراتٍ عدة، فصدر من الدمية ما يتصل بما يقارب الـ ١٢٥ مهنة، كما بدأ إصدار دمية باربي الأمريكية من أصل إفريقي في مطلع الثمانينات، كما بدأ إنتاج أول دمية محجبة في عام ٢٠١٧.

وأضاف التقرير أنه قد تم بيع أكثر من مليار دمية في أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم خلال العام ٢٠١٨.