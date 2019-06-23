القبض على سيدة سرقت حساب شركة سياحة عبر "الفيس بوك"

ألقت الشرطة اليوم القبض على سيدة لقيامها بسرقة حساب رسمي عبر موقع "الفيس بوك" لإحدى شركات السياحة والسفر في المملكة الأردنية الهاشمية بالخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية من قبل مدير شركة سياحة وسفر بالمملكة الأردنية الهاشمية مفادها قيام مجهول بسرقة الحساب الرسمي للشركة عبر موقع الفيس بوك والذي يضم نصف مليون متابع ومعجب، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل.

وأضـافت بانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به والذي تبين انها سيدة وانها قامت بسرقة الحساب كونه متابع من قبل نصف مليون شخص ومعجب.

وأكدت استعادة الحساب وتوقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها اصولا.