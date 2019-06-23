القيادي المدلل: أرض فلسطين ليست للبيع ولا تخلي عن حق العودة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن أرض فلسطين ليست للبيع، ولن يتم التخلي عن حق العودة وحقوق الفلسطينيين أبدًا.

وشدد المدلل لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما يطرحه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار في البيت الأبيض من دفع أموال أوهام يحاول وضعها في رؤوس الفلسطينيين.

وقال: "نرفض بيع ذرة تراب من أرضنا مقابل أموال الدنيا، ولن نتنازل عن حقوقنا"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين قدموا التضحيات الجسام من أجل حقوقنا والعودة.

وأضاف: "حركة الجهاد الإسلامي ترفض أي تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقد رمينا اتفاق أوسلو المشؤوم خلف ظهورنا".

وطالب القيادي المدلل مملكة البحرين بالعودة عن استضافة المؤتمر لأن كافة الأطراف الفلسطينية ترفض أن تكون هكذا ورشة على أرضٍ عربية.

كما طالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته كون المؤتمر ضربة لكل ما تم الاتفاق عليه.

قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار في البيت الأبيض "إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان".

وكشف كوشنر في حديث لوكالة رويترز للأنباء أن الخطة تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر "إسرائيل" لربط الضفة بغزة.

وبحسب ما صرح به كوشنر، فإن خطته تقوم على "استثمار 50 مليار دولار في المنطقة، وهو ما سيخلق مليون فرصة عمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيؤدي إلى يخفض نسبة البطالة الحالية والتي تبلغ 30%".

وتابع: "مدة تطبيق هذه الخطة عشر سنوات، ستخول للفلسطينيين مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، وتم مراجعة هذه الخطة من قبل مجموعة من الاقتصاديين والدول، ونأمل أن نتمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار".

ويزعم كوشنر أن خطته هذه هي لفتة جيدة ليرى الفلسطينيون مدى الاهتمام العالمي بهم.