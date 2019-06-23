فعاليات احتجاجية في عدة مدن عربية وأوروبية على ورشة البحرين

تشهد مدن وعواصم عربية وأوروبية فعاليات احتجاجية رفضا للورشة الاميركية في المنامة، وما يسمى "صفقة القرن"، ودعما للقيادة والشعب الفلسطيني.

وتنطلق أولى الفعاليات يوم غد الاثنين، اذ سيكون هناك تجمع في لارنكا وألمانيا، ومظاهرة في إيطاليا أمام السفارة الأميركية في روما يوم الثلاثاء.

وقال امين سر حركة فتح في بولندا خليل نزال، ان بولندا ستشهد يوم الأربعاء المقبل تجمعا في السفارة الفلسطينية في وارسو دعما للموقف الفلسطيني من صفقة القرن.

كما تشهد العاصمة التركية إسطنبول يوم الاربعاء، وقفة استنكارية بجانب مدرسة الفنار الفلسطينية، ومسيرة ووقفة استنكارية في مركز المدينة بعد صلاة الجمعة في مدينة "اسكي شهير".

وفي لبنان، ستشهد مخيمات اللاجئين، يوم الثلاثاء، اضرابا واعتصاما وغضبا بدعوة من اللجان الشعبية والفصائل، بالتزامن مع انعقاد الورشة في المنامة.

فيما سيُعقد اجتماعا فلسطينيا لبنانيا يوم غد الاثنين، في السراي الحكومي لإعلان موقف مشترك من طروحات" صفقة القرن".

وسيبحث الاجتماع الذي دعا له رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، مخاطر "صفقة القرن" على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكل المشاريع الهادفة الى التوطين وإلغاء القضية الفلسطينية.