تيتي يحذر من تأثير خماسية بيرو على لاعبي البرازيل

حذر المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، من الإفراط في نشوة الفوز على بيرو بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بكوبا أمريكا والتأهل لربع النهائي.

وقال تيتي عقب الفوز على بيرو السبت في ملعب "آرينا كورينثيانز" في ساو باولو: "لا يجب على الفريق أن يفرط في نشوة الفوز. عليه أن يهدأ ليقوم بعمله".

ومن ناحية أخرى، أشاد تيتي بالمباراة الكبيرة التي قدمها الفريق وشهدت "إبداعا وفاعلية"، مشددا على أن اللاعبين أظهروا صلابة دفاعية على عكس مباراة فنزويلا في الجولة الثانية، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وعن مواجهة ربع النهائي التي سيغيب عنها كاسيميرو لتراكم البطاقات قال تيتي إن غياب لاعب وسط ريال مدريد سيمنح فرصة للاعب آخر، والذي قد يكون فرناندينيو.

وستواجه البرازيل في ربع النهائي صاحب المركز الثالث في المجموعتين الثانية أو الثالثة، ما يعني احتمالية مواجهة الأرجنتين التي تتذيل حاليا المجموعة الثانية بنقطة واحدة وتستعد لمواجهة قطر، الأحد، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.