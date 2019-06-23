وزير المالية: لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا

قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الأحد إن الفلسطينيين لا يحتاجون لاجتماع البحرين لبناء بلدهم بل يحتاجون إلى السلام.

وقال بشارة خلال اجتماع في الجامعة العربية بالقاهرة ”نحن لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا.. نحن بحاجة لسلام.. وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي من ثم يأتي سلام هذا غير حقيقي وغير واقعي“.وفق رويترز.

ومن المقرر أن يناقش مؤتمر في البحرين يعقد يومي 25 و26 يونيو حزيران مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية في إطار خطة أوسع نطاقا لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.