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وفاة طفل غرقاً في مسبح شمال رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:10 - 23 يونيو 2019
غرق غرق
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توفي الطفل عمرو عبدالمنعم دراغمه 7 سنوات، اليوم الأحد، غرقاً في مسبح ببلدة جفنا شمال رام الله.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن الشرطة تلقت بلاغا بغرق طفل في بركة سباحة داخل منتزه ببلدة جفنا".

وأضاف، تم تحريك قوة من بيرزيت للمكان، ونقل الطفل وهو فاقد الوعي للمستشفى الاستشاري إلا أنه فارق الحياة.

وكان الطفل حضر للمسبح للاحتفال بعيد ميلاده مع ذويه وأصدقائه.

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف صاحب المنتزه والمنقذ، واغلاق المكان لعدم التزامه بشروط السلامة العامة، وذلك بناءً على قرار من النيابة العامة والدفاع المدني.

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