الزهار: مؤتمر البحرين تآمر على القضية الفلسطينية

أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، اليوم الأحد، أن مؤتمر البحرين تآمر على القضية الفلسطينية، موضحا أنه "حدث عار تاريخي، لا تمسحه مياه أو أموال الخليج".

وقال الزهار في كلمة له خلال الندوة البرلمانية "مخاطر ورشة البحرين على القضية الفلسطينية" إن الأمة العربية تعيش "المنامة" في ثبات عميق، مبينا أنها "لم تتخل عن عقيدتها فقد إنما ذهبت إلى المنامة لعقيدة الأعداء".

وأضاف : "اليوم يتآمر بحر الخليج الراكد تحت آبار النفط على عروس البحر الابيض فلسطين والتي في باطنها سيتحقق وعد الآخرة"،

وشدد على أن مؤتمر البحرين، "رشوة اقتصادية زائلة لا بركة فيها ولا خير منها منسجما مع مخطط ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

ولفت الزهار إلى أن جوهر صفقة القرن ، يتمثل في حل المشكلة الاسرائييلية لصالحها تماما بحيث تسيطر على الارض الفلسطينية كلها وبالتالي تحريم وتجريم كل وسائل المقاومة.

وأشار إلى أن "صفقة القرن محاولة عملية لتطبيق وعد بلفور لتكون فلسطين كلها يهودية، وتطبيق عملي للسيادة اليهودية على المسجد الأقصى".

وذكر القيادي في حماس، أن مؤتمر المنامة يهدف إلى اختزال دور السلطة الفلسطينية في الجانب الامني لصالح الاحتلال ثم العمل على انهيار السلطة في الضفة أو نقلها تدريجيا إلىغزة تحت مسمى المصالحة.

وختم الزهار حديثه قائلا إن "تحقيق السلام الاقتصادي لا يساوي شبرا واحدا من فلسطين".