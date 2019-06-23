أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات المحلية باسطنبول

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بصوته في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى.

وذكر مراسل الأناضول، أن أردوغان وعقيلته "أمينة" أدليا بصوتيهما في منطقة "أسكودار" بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

ولحظة دخوله، المركز الانتخابي، رحب المواطنون بأردوغان، وأعربوا عن محبتهم له.

وفي تصريح عقب التصويت، أعرب أردوغان عن احترامه لإرادة الناخبين في اختيار رئيس بلدية إسطنبول.

وقال: "أعتقد أن ناخبي اسطنبول سيتخذون القرار الأكثر صوابا بالنسبة للمدينة. أتمنى أن تعود الانتخابات بالخير على البلاد".

وأشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة إسطنبول.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.

وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.

وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، مرشحا عن "تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية"، وأكرم إمام أوغلو، مرشحا عن "تحالف الأمة"، الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.

فيما لم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا منه لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.