الحسيني: ثلث البيوت في القدس مستهدفة ومهددة بالهدم من قبل الاحتلال

قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني ، إن ثلث البيوت في القدس الشرقية مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال بزعم عدم قانونيتها مشيرا ان سلطات الاحتلال تخطط لتنفيذ عمليات الهدم لأكثر من 100 بيت في المنطقة.

وأوضح الحسيني لإذاعتنا ،ان الاحتلال يعتمد على اسلوب البلطجة لتنفيذ مخططاته بدعم من الإدارة الامريكية منذ قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .

وأكد الحسيني أن صمود أهل القدس أفشل الكثير من المشاريع الاحتلالية في القدس ، لافتا إلى أن ما يسمى وزير الامن الداخلي سيقدم مشروعا للكنيسيت لاستصدار قرار يمنع أي حراك شعبي ونشاطات في القدس المحتلة بحجة أنها مدعومة من السلطة الوطنية .