ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

لبنان لــ"كوشنير" : لن نكون شهود زور لبيع فلسطين بثلاثين من الفضة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:21 - 23 يونيو 2019
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري
بنك فلسطين
مشاركة

علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي في أول موقف رسمي لبناني ردا على ما أعلنه جاريد كوشنير حول المرحلة الاولى من صفقة القرن، بالقول: "بانتظار موقف لبناني رسمي جامع وموحد حيال ما كشفه جاريد كوشنير عراب ما يسمى صفقة القرن عن خطوات المرحلة الاولى من ما يسمى صفقة القرن والتي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 مليار دولار في عدد من الدول العربية ومن بينها لبنان.

ولكي لا يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبولا العرض المسموم، نؤكد ان الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

أضاف: "يخطىء الظن من يعتقد ان التلويح بمليارات الدولارات يمكن له ان يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع او المقايضة على ثوابته غير قابلة للتصرف وفي مقدمها رفض التوطين الذي سنقاومه مع الأشقاء الفلسطينيين بكل أساليب المقاومة المشروعة".

متعلقات