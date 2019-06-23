رئيس شركة الكهرباء "الإسرائيلية"يطالب بصلاحيات من الحكومة لقطع الكهرباء عن غزة

قال الجنرال المتقاعد "يفتاح رون تال" والذي ينصب رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء "الإسرائيلية" " لدينا ديون مستحقه على السلطة الفلسطينية بقيمة 2 مليون شيكل، وحسب اقواله " لو الامر بيدي لقطعت التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

وبين الجنرال المتقاعد "شركة الكهرباء الاسرائيلية تُزود معظم كمية الكهرباء لقطاع غزة ولكن الدين الاكبر هو على الضفة الغربية ،ولا يوجد من يدفع لنا ثمن تلك الكهرباء" .

وقال رون تال الذي شغل بالماضي منصب قائد القوات البرية " آمل ان تمنحني الحكومة امكانية قطع الكهرباء على من لا يدفع ثمنها .