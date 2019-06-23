بعد محاولة الانقلاب.. يهود الفلاشا يطالبون بترحيلهم لـ"إسرائيل"

طالب يهود الفلاشا في اثيوبيا حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بترحيلهم لكيان الاحتلال بعد محاولة الانقلاب التي وقعت أثناء الليل الماضية في إثيوبيا في ولاية أمهرة والتي قُتل خلالها حاكم أمهرة ونائبه ورئيس الأركان برصاص الحراس الشخصيين له.

وقد أجرت القناة الاسرائيلية الثانية عدة مكالمات مع كبار الجالية اليهودية من يهود الفلاشا الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل، حيث قال أحد دكبار الجالية بانهم كانوا خائفين جدا بعد سماع طلقات النار الليلة الماضية.

وفقا للقناة الثانية ففي ولاية أمهرة تقع مدينة جوندر و التي يعيش فيها حوالي 6000 يهودي من الفلاشا الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل تحظر السلطات الاثيوبية علي أي شخص منهم مغادرة او القدوم للمدنية كما ان لقوات الامن تحيط بالمدينة وتستعد لدخولها لاعتقال بعض الافراد الذين حاولوا تنفيذ الانقلاب.

وقال مسؤول من الجالية اليهودية:"لقد أخبرنا جميع الناس بعدم مغادرة منازلهم والتوجه للمعبد اليهودي الذي سيبقي مفتوحا ويمكن لافراد الجالية المجيء والاختباء بداخله وقال المسؤول نطالب من حكومة إسرائيل أن تنقذنا" .

