دبلوماسي سعودي يروج للتطبيع مع إٍسرائيل

نقلت صحيفة غلوبس الاقتصادية "الإسرائيلية" عن دبلوماسي سعودي قوله إنه "بالنسبة للمملكة ودول الخليج ومصر والأردن فزمن الحرب مع "إسرائيل" انتهى وولّى"، مؤكداً أن "مزايا تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" كبيرة للغاية، والتاريخ أتاح فرصة لتحقيق التطبيع ونأمل أن تنتهز "إسرائيل" هذه الفرصة".

وأضاف المسؤول السعودي "زيارة مسؤول "إسرائيلي" رسمياً إلى السعودية هي مسألة وقت".

وفيما يخص "صفقة القرن" التي يشكل مؤتمر البحرين بعد أيام شقها الاقتصادي، أوضح المسؤول السعودي أن الملك سلمان وولي عهده يحاولان إقناع الفلسطينيين بدراسة التطورات السياسية والاقتصادية بجدية ضمن صفقة القرن، وأضاف "السعودية وبلدان أخرى على استعداد لاستثمار مبالغ ضخمة في صفقة القرن لن يحلم الفلسطينيون بتلقيها"، وفق الصحيفة "الإسرائيلية".

وتابع "إذا انطلقت الصفقة سيحصل الفلسطينيون على استقلال حقيقي يضمن لهم التعليم الجيد واقتصاداً قوياً، وسيتحرر الفلسطينيون من الاعتماد على تبرعات الآخرين"، مشيراً إلى أنه "يمكن أن يكون من الصعب على الفلسطينيين الخروج من صورة الضحية الأبدية".

كما ورد عن الدبلوماسي السعودي قوله إن "إسرائيل هي من أظهرت للعالم الخطر الإيراني، وعلى أوروبا أن تفهم أن أي عقد تجاري مع طهران معناه تمويل للإرهاب".

ولفت إلى أن "الأمن القومي في بلادي يتصدر سلم الأولويات مثلما هو الوضع في إسرائيل، والرياض تنظر إليها بإعجاب بسبب إنجازاتها التكنولوجية وتهدف إلى تقليدها".

وأجاب الدبلوماسي السعودي رداً على سؤال عن استخدام بلاده تكنولوجيا إسرائيلية إن "الرياض تستخدم أفضل التكنولوجيات التي تحصل عليها".