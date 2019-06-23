تواصل صرف المنحة القطرية الـ100 دولار اليوم ورابط الفحص

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، حول استمرار صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة .

وقالت الوزارة في تصريحٍ مقتضب إنه سيتم اليوم توزيع منحة قطر 100 دولار، للحروف (خ،د،ذ،ر،ز،س ،ش،ص، ض،ط،ظ(، داعية إلى الالتزام بالتعليمات التالي:

الصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية.

يرجى اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية.

التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2.

الالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية .

يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدأت الخميس الماضي، بصرف مساعدات نقدية قيمتها 100 دولار لـ60 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك عبر فروع البريد.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب الموظفين صباح اليوم لفئة 3000 شيقل فأقل، مع استمرار الصرف في البنك الوطني للذين يتقاضون راوتبهم من البريد نظرًا لازدحام مكاتب البريد جراء صرف مساعدات المنحة القطرية للأسر الفقيرة.

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