ظريف ينشر خرائط توضح موقع الطائرة الأمريكية المسيرة في الجو

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر السبت، خرائط ليبين أن الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الخميس كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية.

ونشر ظريف سلسلة من الخرائط التي تحتوي على نقطة حمراء قال إنها تشير إلى المكان الذي تم فيه إسقاط الطائرة المسيرة التابعة للبحرية الأمريكية. وقال إنه “لا شك” بشأن المكان الذي كانت فيه الطائرة عندما تم إسقاطها. وتؤكد الولايات المتحدة أن الطائرة المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وجاء في التغريدة: “لمزيد من التفاصيل المرئية حول مسار الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة وموقعها ونقطة الاصطدام التي أسقطتها إيران عندها يوم الخميس، و(تفاصيل مرئية) للمياه التي كانت تحلق فوقها، انظر في هذه الخرائط والإحداثيات”.