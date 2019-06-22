مصادر أمنية إسرائيلية: ربط الضفة بغزة يعني سيطرة حماس على السلطة

قال موقع "والاه نيوز" العبري، إن المستويين الأمني والسياسي في "إسرائيل" التزما الصمت عما تم كشفه اليوم من بنود صفقة القرن، والتي تشمل ربط الضفة الغربية وقطاع غزة عبر بناء طريق يربطهما ببعضهما البعض.

ورجحت المصادر العبرية أن "إسرائيل" تنتظر لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمستشار الامن الداخلي الأميركي جون بولتون، مشيرةً إلى أن التوضيح الأميركي ربما يأتي بعد هذا اللقاء.

وأضاف الموقع العبري: "خلال الاشهر الماضية جرت نقاشات للقيادة الأمنية الإسرائيلية بحثت تداعيات صفقة القرن على إسرائيل".

وفي سياق متصل صرحت مصادر أمنية إسرائيلية أن أي ربط بين غزة والضفة الغربية سيؤدي إلى سيطرة حماس على السلطة الفلسطينية.

وقال المصدر: "إن أحد عوامل الهدوء النسبي في الضفة الغربية يتمثل في أن سكان الضفة الغربية غير معنيين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان قطاع غزة، لذلك يفضل سكان الضفة الامتناع عن أعمال العنف ضد إسرائيل، وربط قطاع غزة بالضفة من شأنه تخريب الوضع داخل الضفة الغربية".