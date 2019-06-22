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أوغندا تسقط الكونغو وتتقدم على "الفراعنة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:41 - 22 يونيو 2019
بنك فلسطين
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تغلب المنتخب الأوغندي على نظيره الكونغولي 2-صفر، السبت، على استاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.

وحملت ثنائية أوغندا توقيع باتريك كادو (14) وإيمانويل أوكوي (48).

ويعد الفوز الأول للمنتخب الأوغندي في النهائيات وتحديدا منذ 41 عاما عندما تغلب على نيجيريا 2-1 في الدور نصف النهائي لنسخة 1978.

وتصدرت أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام مصر المضيفة والتي كانت تغلبت على زيمبابوي 1-صفر الجمعة على الملعب ذاته في المباراة الافتتاحية.

وفي الجولة الثانية الأربعاء المقبل على الملعب ذاته، تلعب أوغندا مع زيمبابوي، ومصر مع الكونغو الديموقراطية.

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