غانتس: صفقة القرن يجب أن تشمل نزع سلاح غزة

قال رئيس المعارضة الاسرائيلية بيني غانتس، "أنا أؤيد تطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن صفقة القرن يجب أن تشمل نزع السلاح من قطاع غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، ومنع انطلاق العمليات ضد إسرائيل من الضفة الغربية".

جاءت تصريحات غانتس بعد نشر جزء أو ما سًمي بالخطوة الأولى من "صفقة القرن" والتي تشمل استثمارات قدرها 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

وأضاف غانتس: "يجب علينا العمل مع دول العالم لنحدد معادلة هدوء أمني يؤدي إلى رفاهية في معيشة الفلسطينيين وكل المنطقة".