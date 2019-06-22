الجماهير المصرية تنصف محمد أبو تريكة

بعد حملة الهجوم الواسعة التي تعرضها لها نجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة بسبب تغريدة نعى فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ردت الجماهير المصرية في افتتاح كأس أمم أفريقيا وأنصفت "الماجيكو".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر هتافات الجماهير المصرية لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 في مباراة مصر وزيمبابوي بكأس أمم أفريقيا.

جاء ذلك استجابة لدعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي دعت للهتاف للاعب الخلوق ولمحبوب الجماهير محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراة الافتتاح، حيث ذاع وسم #اهتف_لتريكة.

واختارت الجماهير الدقيقة 22 كون أبو تريكة كان يرتدي القميص رقم 22 في النادي الأهلي، كما رافق الهتاف دعمًا كبيرًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأبو تريكة الذي يتعرض لاتهامات بدعم الإرهاب، كما يدَّعي الإعلام المصري.

وكان نجم الأهلي السابق قد كتب على حسابه على تويتر: "‏اليوم يبدأ منتخبنا مشوار اللقب الإفريقي الثامن إن شاء الله .. كل التوفيق والدعم والتشجيع لكي يحرز أبطالنا هذا اللقب على أرضنا الحبيبة مصر .. الثامنة يا أبطال".



















