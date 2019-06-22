دبلوماسي سعودي: زيارة المسؤولين الإسرائيليين رسمياً للمملكة مسألة وقت

كشف مسؤول دبلوماسي سعودي اليوم السبت، أن زيارة أي مسؤول إسرائيلي بشكل رسمي إلى المملكة العربية السعودية مسألة وقت فقط وسيحظى الإسرائيليون بالحرية المطلقة في الدخول والخروج إلى المملكة.

وقال الدبلوماسي السعودي رفض الكشف عن اسمه وفقاً لصحيفة "غلوبس الاقتصادية العبرية" في حوار مطول معها: "إن زيارة مسؤول إسرائيلي، رسميا، إلى المملكة مجرد وقت".

وجاءت إجابة الدبلوماسي السعودي، ردا على سؤال الصحيفة العبرية أنه كما زار مسؤولون إسرائيليون كل من سلطنة عمان والإمارات والبحرين ودول أخرى هل بإمكان المسؤولين الإسرائيليين زيارة المملكة فأجاب "مسألة وقت فقط".

ورفض الدبلوماسي السعودي ما يتم تداوله من تورط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قائلا: "هناك حملة مدبرة ضد المملكة، وخاصة مهاجمة ولي العهد، ويقف وراء هذه الحملة خصومه، بهدف المس بالعملية السياسية التي يقودها".