حماس تعلن عن سلسلة من الفعاليات احتجاجاً على ورشة البحرين

أعلن الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت عن سلسلة من الفعاليات الشعبية والرسمية ستعقد الأسبوع الحالي بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، تزامنا مع ورشة البحرين المزمع عقده يومي 25 و26 يونيو الجاري.

وأوضح القانوع أن هذه الفعاليات تأتي للتعبير عن الموقف الفلسطيني الموحد تجاه مؤتمر البحرين ورفضا ل صفقة القرن وكل ما يتعلق بها.

واكد القانوع أن الفعاليات ستجري وفق الخطة الوطنية لمواجهة صفقة القرن، موضحاً أنها ستبدأ بعقد مؤتمر وطني يوم الثلاثاء 25 يونيو في قاعة رشاد الشوا في غزة بحضور الفصائل على المستوى الداخلي والمشاركة الخارجية.

وتابع القانوع: "سيتزامن مع عقد مؤتمر الفصائل الدعوة إلى اضراب شامل في كل الأراضي الفلسطينية، للتعبير عن الرفض الشعبي الكامل لمؤتمر المنامة، ولكافة المؤتمرات التي تستهدف قضيتنا العادلة ".

وبين القانوع أنه بالتزامن مع اليوم الثاني لمؤتمر المنامة ستعقد الفصائل مؤتمرا عشائريا يضم وجهاء ومخاتير في منطقة ملكة شرق القطاع للتعبير عن الموقف الشعبي والمجتمعي، مضيفاً أن ذلك سيتزامن مع مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وذكر القانوع أن صفقة القرن وورشة البحرين تمس بالكل الفلسطيني، مضيفا: "تم اتخاذ موقف رسمي وشعبي بالتشاور مع كافة الفصائل لتنظيم فعاليات موحدة تعبر عن الرفض الفلسطيني لصفقة القرن".