تباين في آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان الفيزياء

تباينت آراء طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة والضفة الغربية حول مستوى امتحان الفيزياء، فمنهم من وجده صعبًا جداً لا يراعي الفروق الفردية للطلبة _وهم الفئة الأكبر_، ومنهم من وجده سهلًا.

واشتكى العديد من الطلبة من صعوبة الأسئلة وتفسيرها، وقلة الوقت، مما أفقدهم الكثير من الدرجات العلمية التي حطمت طموحاتهم وفقاً لأقولهم، وفي ذات السياق أكد الأستاذ محمد الحطاب بأن أسئلة امتحان الفيزياء تكاد تكون نفسها في الكتاب الوزاري.

وعبر الكثير من الطلبة عبر صفحاتهم الشخصية بالفيسبوك عن غضبهم بطريقة تهكمية فمنهم من علق بالقول: "امتحان خرافي بخليني أأمن أن نهاية المرأة المطبخ"، وعلقت طالبة أخرى بالقول: "الجواب أنه بس تعب 12 سنة راح بساعتين".

فيما علقت أخرى بالقول: "الحمد لله، امتحان الفيزياء يراعي الفروق الفردية ويساوي بين الطلاب بطريقة رائعة، يعني النيرد برسب، والمتوسط برسب، والراسب برسب"، وكتبت طالبة أخرى: "أنا بس السؤول الثاني غلبني والباقي معرفتوش".

وكتبت شروق عقل: "صعب جداً.. أنا بروح ع الامتحان بحكي بدي أجيب 100 لأنو المادة سهلة ودرسنا كتير بس بجيب 99 لانو طلع في عندي دائرة غلط، وأنهت تغريدتها بدعوة كليات الطب بإغلاق باب التسجيل لهذا العام لعدم قدرة الطلبة على الوصول للمعدل المطلوب.

فيما كتب ديانا رسالة محزنة بعد الانتهاء من تقديم الامتحان جاء فيها: "إن شاء الله بتنحرقو وبتضيعو -القائمين على الامتحان- زي ما ضيعتو احلامنا بامتحاناتكم التعجيزية، اليوم دخلت الامتحان وانا بحكي مش راح أطلع إلا بالـ100% يا انا يا الفيزياء وبالأخر وبعد معارك بساعتين ونص تركت أغلى احلامي ضاع مني مستقبلي حطيتهم بورقة وسلمتهم للناس المستبدة، كل يوم وأنا بدرس من اول الفصل بتذكر يوم النتائج إلي راح افتح الموقع واشوف 98 واصير اصرخ واطير من الفرحة هادا الاشي الوحيد إلي كان مصبرني عالتعاب وايام تمر وانا مش نايمة ومش ماكله عشان هالهدف وبالأخر احلامي ضاعت بورقة من اول الامتحانات ما في امتحان سهل وانا احكي لحالي الي بعده خير، كان امتحان اليوم الي راح يحدد اذا راح أوصل او لا بس للأسف ما وصلت الحمد لله".

وفي ذات السياق أكد الأستاذ محمد الحطاب، أن الامتحان سهل وليس صعباً لكنه بحاجة إلى مزيد من القراءة والاستيعاب السريع من الطلبة، خاصة وأن الامتحان هو الأول بعد تغيير المنهج الدراسي.

وأوضح الحطاب في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أسئلة امتحان الفيزياء تكاد تكون مشابه تماماً -نسخ لصق- من أسئلة الكتاب الوزاري.

وأشار إلى ان طبيعة الأسئلة في الكتاب الوزاري هي من العيار الثقيل واسئلة تميز لكن الإشكالية تكمن في ان المعلمين بحاجة إلى استيعاب أكبر للمادة الجديدة والتعلم عليها بشكل كبير من أجل شرحها للطلبة بشكل مبسط.

وتوجه حوالي 76130 طالبا وطالبة، اليوم السبت (8/6/2019)، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الوطن.

وبدأت الامتحانات، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحان بمبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ويتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ونوهت الوزارة إلى أن أكثر من 10000 معلم سيتولون عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.





















