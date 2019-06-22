تعرف على مركز رونالدو في يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، كواليس اللقاء الذي عقد أمس الجمعة بين ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الطرفين تحدثا عن المركز الذي سيلعب به رونالدو (CR7) مع يوفنتوس خلال الموسم المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو لن يتواجد مرة أخرى رفقة السيدة العجوز كجناح، ولكن سيلعب كمهاجم صريح (المركز 9) أو حر في خطة 4-3-3 أو 4-3-2-1.

في حالة تحول اليوفي إلى خطة 4-3-1-2، فإن رونالدو سيلعب إلى جوار مهاجم آخر مثل ماريو ماندزوكيتش أو باولو ديبالا.

يذكر أن رونالدو لعب خلال الموسم المنتهي مع السيدة العجوز بمركزي المهاجم الصريح والجناح الأيسر.