الرئيس عباس: صفقة القرن لن تمر وأموال المقاصة لن نستلمها منقوصة

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأكيده أن ما تُسمى "صفقة القرن" لا يمكن أن تمر لأنها تنهي القضية الفلسطينية.

وقال عباس في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برام الله اليوم السبت: "هناك قضايا مهمة سنبحثها في هذا الاجتماع المهم، ومنها صفقة القرن، ورشة المنامة، أموال المقاصة، الحوار مع الإسرائيليين".

شدد عباس على موقف السلطة الرافض للمشاركة والحضور لورشة المنامة، معللاً رفضه بالقول: "بحث الوضع الاقتصادي لا يجوز قبل أن يكون هناك وضع سياسي".

وأشار إلى أن القيادة لن تستلم أموال المقاصة منقوصة من "الإسرائيليين".

ولفت عباس إلى أن السلطة مستعدة للحوار مع الإسرائيليين في كل المواضيع المعلقة ومنها الاقتصادية والمالية.