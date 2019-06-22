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بفوز فريق شهداء عائلة زعرب

صور | الرياضية العامة تختتم فعاليات بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

  • فلسطين اليوم - خانيونس
  • 15:59 - 22 يونيو 2019
بطولة الأسرى في العيون بطولة الأسرى في العيون
بنك فلسطين
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اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة خانيونس بطولة الأسرى في العيون الرمضانية لكرة القدم، وذلك  مساء أمس الجمعة, على أرض ملعب فريق النور الإسلامي  بخانيونس.

وشارك في البطولة التي انطلقت ثالث أيام شهر رمضان المبارك 16 فريق من مختلف مناطق محافظة خانيونس.

حيث تأهل لنهائي البطولة فريقي الجلاء وفريق شهداء عائلة زعرب.

وتمكن فريق شهداء عائلة زعرب من الفوز بلقب البطولة ، بعد فوزه في النهائي بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين خلال اللقاء.

وبحضور مسئول اللجنة الرياضية العامة تيسير أبو سليسل وعدد من كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي واللجنة الرياضية العامة في محافظة خانيونس، تم تكريم الفريقين الفائز بالمركز الأول والوصيف، بالإضافة إلى حكام المباراة النهائية.

صور من المباراة النهائية ...



بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

بطولة الأسرى في العيون الرمضانية

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