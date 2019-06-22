صور | رياضية الجهاد تنظم بطولة العودة الكروية في حي الجنينة برفح

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح بطولة العودة الكروية، وذلك أمس الجمعة على أرض ملعب الأمراء بحي الجنينة.

وانطلقت البطولة بمشاركة ٨ فرق ممثلة عن مساجد المنطقة، تأهل خلالها فريق مسجد الشهيد عائد البشيتي لملاقاة فريق مسجد عمر بن عبد العزيز.

وحاز فريق مسجد عائد على لقب البطولة بتغلبه على نظيره مسجد عمر بن عبد العزيز بنتيجة(4-2).

بدوره مسئول اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح الاستاذ هاني زنون شكر الاخ عماد أبو سبلة وثمن جهوده المبذولة في تنظيم وانجاح البطولة.

وأكد زنون ان العمل الرياضي هو من أقوى السبل الناجحة في الوصول إلى الجماهير والتأثير بهم.

من جانبه الأستاذ حامد الجزار مسئول اللجنة الرياضية العامة في محافظة رفح بين أن البطولات الكروية تحمل مضمون نضالي وتوجه رسالة وطنية قوية بما تحظى به من ترحاب جماهيري وشعبي.

الجدير بالذكر أن اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح أطلقت هذا الشهر سلسلة بطولات في كل مناطق المحافظة.

صور من البطولة ..





































