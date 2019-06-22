الفصائل تدعو لمسيرات غضب الاثنين القادم في كل فلسطين

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة لعدة فعاليات ردا على ورشة البحرين التي ستنطلق يوم الاثنين حتى الأربعاء.

ودعت القوى في بيان لها لاعتبار يوم الاثنين 24/6 يوما للمسيرات الشعبية الغاضبة رفضا للمشاريع التصفوية وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا، مشيرة أن التجمع سيكون الساعة 11:00 ظهرا على ميدان المنارة برام الله ثم الانطلاق لمناطق الاحتاك والتماس رفضا لمخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي واستباحة القدس والاستيطان الاستعماري في ارضنا وتصعيدا للمقاومة الشعبية كحق طبيعي لشعبنا لاسقاط المؤامرة.

كما دعت لاعتبار يوم الثلاثاء 25/6 يوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس الساعة 12 ظهرا بالتزامن مع افتتتاح ورشة البحرين، ويوم 26/ 6 يوما للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى والهيئات الفعاليات الشعبية والاطر النسوية والنقابية والاهلية والمهنية لارسال رسالة رفضهم التعاطي مع كل ما سينجم عن هذا المؤتمر ورفض التطبيع العربي مع دولة الاحتلال والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر الاحزاب العربية لاوسع حراك شعبي حتى اسقاط صفقة القرن بكل ما تحمل من مخططات عدوانية.

كما دعت المحطات الاذاعية المحلية لفتح موجات بث موحدة ومفتوحة لتغطية ونقل الفعاليات والانشطة وارسال رسائل شعبنا تحت الاحتلال المدافع عن كرامة وعزة الامة العربية برفضه الانغماس في المؤامرة المسماة صفقة القرن، كما دعت الفضائيات العربية وسائل الاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لاطلاق حملات منظمة وواسعة رفضا لما يجري في المنامة بعنوان "موحدون لاسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن".

كما دعت القوى لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع الفعل الاسبوعي رفضا للاستيطان والجدار العنصري في كافة نقاط الاحتكاك وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه الاحتلال.