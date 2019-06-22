موجة حارة تتربّص بفلسطين منتصف الأسبوع القادم.. هذه تفاصيلها..!

قال موقع طقس فلسطين، أن آخر تحديثات النماذج العددية الصادرة خلال اليوم والأمس أشارت إلى اقتراب موجة حارة من البلاد من المتوقع أن تؤثر على فلسطين وبلاد الشام والمنطقة المجاورة مع منتصف الأسبوع القادم وتستمر حتى نهايته .

ويعود السبب في تقدم هذه الموجة الحارة الى البلاد الى امتداد متوقع لأحواض علوية باردة نواحي الجزر اليونانية وصولاً الى شواطئ ليبيا قادمة عبر تركيا والبحر الأسود من شرق أوروبا ، مما سيدفع بموجة حارة نواحي فلسطين والشام من جهة ، وموجة أكثر قوة ولهيباً نواحي بلاد المغرب العربي ودول غرب أوروبا وأجزاء من وسطها من جهة أخرى ، وذلك نتيجة هذا النمط الجوي الذي يتشكل عادة نتيجة انزلاق هذا الحوض البارد بهذا المحور بالإضافة للحوض البارد المتجه الى شرق الأطلسي نواحي سواحل البرتغال.

وحسب المؤشرات الحالية فإن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها بشكل لافت خلال الفترة من الاثنين الى الخميس في فلسطين ، بحيث تكون الأجواء حارة الى شديدة الحرارة بوجه عام.

ويشير موقع طقس فلسطين الى أن شدة هذه الموجة الحارة قابلة للضعف أو الزيادة قليلاً حسب التحديثات القادمة .