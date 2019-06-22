صحيفة: إيران نجحت بأول هجوم لها على هدف أمريكي

كشفت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن أن إسقاط الطائرة الاستطلاعية الأمريكية فوق ​مضيق هرمز​ كان أول هجوم ناجح لإيران​ على هدف أمريكي، منذ تصاعد التوتر بين البلدين، وكان يتوقع أن يشعل حربا مباشرة بين ​واشنطن​ وطهران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في اليوم التالي تحدث الإعلام الأمريكي عن أن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أقر ضربات عسكرية على أهداف إيرانية من بينها أجهزة رادار وبطاريات صواريخ، ولكن العملية ألغيت بصورة مفاجئة.

ورأت الصحيفة أن "التطورات خلال 24 ساعة تبين أن الموقف بين البلدين تحول إلى لعبة لا يعرف منتهاها ولا أهدافها. كما توحي هذه التطورات أيضا بأن إدارة ترامب تتعامل مع القضية الإيرانية بطريقة غير منسجمة تمارس فيها الضغوط على إيران لإرغامها على الرضوخ للمطالب التي دفعت واشنطن إلى الانسحاب من ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 بين القوى العظمى وطهران"، لافتة إلى أن "إيران و​الولايات المتحدة​ تؤكدان على أنهما لا تريدان الحرب. ويُعرف عن ترامب أنه يعترض على التدخلات العسكرية المكلفة. ولكن المخاوف تتزايد اليوم من أن الرئيس الذي انتقد سلفه على المغامرة بالتدخل العسكري، يقود الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في ​الشرق الأوسط​".

واعتبرت الصحيفة أن "على الرغم من كل هذا التوتر يرى محللون أن الحوار بين البلدين لا يزال ممكنا، وأن إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم إنما هدفه دعم موقفها في المفاوضات المحتملة، إذ سبق أن قال الإيرانيون إنهم مستعدون للحوار مع ترامب، ولكن الواقع يشير إلى أن المطالب التي وضعتها الولايات المتحدة لا أمل في أن تقبل بها إيران وهذا ما يعزز المخاوف من اندلاع حرب يقول الجميع إنهم لا يريدونها.