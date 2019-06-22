"الأونروا" تسعى لجمع 1.2 مليار دولار في 2019 للاجئين

تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جمع 1.2 مليار دولار أمريكي هذا العام لتمويل عملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

وقبل عقد مؤتمر للجهات المانحة المقرر موعده يوم الثلاثاء القادم في مقر الأمم المتحدة، قال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إن مبلغ 1.2 مليار دولار يمثل نفس المبلغ الذي تمكنت الوكالة من جمعه العام الماضي، مضيفا "إذا حافظت وأبقت كل جهة مانحة على مستوى مساهمتها الذي قدمته في عام 2018، فسنكون قادرين على تغطية الاحتياجات المالية للأونروا".

وأفاد في مؤتمر صحفي أن جزءا من هذا النداء قد تحقق بالفعل حيث تمكنت الأونروا من تغطية الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 "بطريقة مستقرة إلى حد ما"، وذلك بفضل المدفوعات التي تقدمت بها الجهات المانحة و"التزاماتها ومساهماتها".

ومع ذلك، لفت إلى أنه في يونيو، بدأت "الأونروا" بتسجيل مستويات من العجز، مناشدا الجهات المانحة مساعدة الوكالة في توحيد الجهود خلال فصل الصيف من أجل ضمان أن تكون مدارسها قادرة على فتح أبوابها في الوقت المحدد في سبتمبر.

وحاليا، تدير الأونروا نظاما تعليميا يضم حوالي 700 مدرسة لنحو نصف مليون من الفتيان والفتيات. كما تدير أيضا حوالي 140 مركزا صحيا يشهد سنويا نحو 8.5 مليون زيارة مريض.

على وجه الخصوص، أشار كرينبول إلى أنه بينما تقدم الأونروا مساعدات غذائية لنحو مليون شخص في قطاع غزة، والذين يمثلون نصف عدد السكان، فإن "أي خلل في هذا الخط" سيكون مشكلة بالنسبة لاستقرار المنطقة.

و"الأونروا"، التي أنشئت في عام 1949، مفوضة بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة.